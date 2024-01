VIEUX FARKA TOURE SEXTET LE GUEULARD PLUS Nilvange, samedi 30 mars 2024.

Si vous aimez : Ali Farka Touré, Rokia Traoré, TinariwenEntre musique traditionnelle malienne et blues, Les Racines, cinquième album de Vieux Farka Touré, constitue autant un hommage à son père, le grand Ali Farka Touré, que l’affirmation de sa propre identité. Guitares sinueuses, chants enivrants et groove hypnotique portent des chansons comme autant d’appels à l’unité, à la compréhension et à la loyauté. A l’image des griots, Vieux Farka Touré est un passeur de traditions, d’émotions et de rythmes, sur des sonorités vibrantes et vivantes.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57