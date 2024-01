SOUFFRANCE LE GUEULARD PLUS Nilvange, jeudi 28 mars 2024.

Si vous aimez : Jewel Usain, ZkrNi bling-bling ni ego-trip pour Souffrance : l’enfant de Montreuil rappe les pieds dans le béton et mène sa guérilla contre un monde aussi âpre que ses punchlines. Des lyrics matures, et des prods sans fioritures qui rappellent les plus belles heures du rap conscient : boom bap, samples, refrains scratchés… sur son dernier album Eau de source, il pose avec Vald, Zkr ou Oxmo Puccino ; autant de grands que Souffrance égale en termes d’authenticité et d’efficacité. Du rap inoxydable, dur et fait pour durer.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57