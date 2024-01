WHISPERING SONS LE GUEULARD PLUS Nilvange, 8 mars 2024, Nilvange.

Se nourrissant de la dynamique de la ville, la musique de Whispering Sons dévoile des sentiments d’aliénation, propulsés par un son pressant et inquiétant. Leurs performances live sont agitées et malaisées, mais restent toujours brutes et honnêtes.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57