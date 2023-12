COLT CLARA VIOLA LE GUEULARD PLUS Nilvange, 25 janvier 2024, Nilvange.

COLT, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone.Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, leur histoire a pris racine dans l’amitié. Une fusion harmonieuse où la voix et l’émotion à fleur de peau de Coline se mêlent à l’univers singulier, envoûtant, presque lunaire de Toitoine. Du haut de leurs 23 ans, COLT enchaîne les scènes et festivals, voyageant de Bruxelles à Paris, ou encore jusqu’à New-York. Après le succès de leur single « Insomnies » qui cumule déjà des millions d’écoutes, ainsi qu’une première date parisienne remplie en quelques jours, COLT s’apprête à dévoiler « Mille Vies » un second EP en septembre 2023.Un premier projet en français très attendu cette année, qui marquera sans doute un tournant pour le duo phénomène qui promet de résonner toujours plus loin.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57