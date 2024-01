Canti di Corsica le gueulard Nilvange, dimanche 28 janvier 2024.

Canti di Corsica CANTI DI CORSICA » tentera de vous faire partager, le temps d’une soirée, au fil d’un répertoire éclectique et varié.

Nico, Denis, et Christophe viennent pour vous faire voyager sur l’île de beauté ! Dimanche 28 janvier, 16h00 le gueulard 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

CORSICA, KALLISTE, CORSE…

Quelle que soit la manière de la nommer, cette île nous renvoie immanquablement au chant.

Celui polyphonique et ancestral qui n’existe parfois que par la transmission orale.

Celui qui vous plonge dans des univers variés et vous rappelle qu’avant d’être un paradis du littoral, la Corse est aussi et surtout une réalité profondément agro- pastorale, aux parfums de maquis et de bergerie.

Celui qui revendique la place d’une langue trop souvent malmenée au fil de l’Histoire et qui retrouve en partie ses lettres de noblesse dans le tissu social insulaire, notamment depuis la période dite du Riacquistu des années 70.

Celui qui s’ouvre au monde et rend hommage à des peuples en souffrance.

Celui également aux sonorités contemporaines à travers l’œuvre de groupes plus talentueux les uns que les autres lorsqu’ils mettent le talent au service de leur culture.

C’est un peu tout cela que notre formation » CANTI DI CORSICA » tentera de vous faire partager, le temps d’une soirée, au fil d’un répertoire éclectique et varié.

Nico, Denis, et Christophe viennent pour vous faire voyager sur l’île de beauté le temp d’un concert !

A prestu.

