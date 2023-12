SEBKA + ABYR le gueulard Nilvange, 13 janvier 2024, Nilvange.

SEBKA + ABYR Samedi 13 janvier 2024, 20h00 le gueulard 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Un co-plateau d’Abyr & Sebka, c’est un concert de chanson francophone

originale avec l’auteur-compositeur-guitariste-chanteur Sebka et la

chanteuse et poétesse franco-libanaise Abyr.

Abyr vient interpréter ses textes mis en musique par Sebka qui assure la

première moitié du concert en solo, puis accompagne Abyr à la guitare et

aux chœurs pour la seconde partie du spectacle.

L’univers d’Abyr évoque tout autant l’Orient que la France et le reste du

monde, elle met en scène le combat des opprimés et en particulier celui des

opprimées, elle parle aussi d’amour, on songe aux grandes Fairouz et

Barbara.

Abyr a sorti son premier disque La femme au bouclier en juin 2022.

Quant à Sebka, il traite des sujets contemporains avec poésie, sourire et

élégance.

Il joue avec les mots et les notes pour conter la complexité du monde et du

cœur, ce qui nous rapproche comme ce qui nous isole.

Il a sorti son premier album Un peu des deux en juin 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=IIzfWo7fg_Q

https://sebka.fr/

https://www.facebook.com/abyrchanteuse

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://legueulard.fr/web/ »}] [{« data »: {« author »: « Abyr Chanteuse », « cache_age »: 86400, « description »: « Clip officiel de la chanson « Bou00eete u00e0 bijoux ». nParoles d’Abyr, musique de Sebka et Chadi Chouman. nRu00e9alisu00e9 par Jane SchinasinnScu00e9nario: Jane Schinasi nnEnregistrement de la chanson: nnArrangements : Chadi ChoumannMixage : Thomas « Bubar » Musso nMastering : Nicolas David nnChant, chu0153urs : AbyrnGuitare, claviers, percussions : Chadi ChoumannTrompettes : Tosha Vukmirovic nBasse : Mana nBatterie : Romain Speiser nnParolesnnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nElles sont tru00e8s loin des vagues,nPlus pru00e8s de mes cailloux…nnElles parent mes deux oreilles,nElles sont de tru00e8s bon gou00fbt,nLes perles sont moins rares nDepuis qu’on a des sous …nnLa maison est plus grande nJ’ai du beau mobilier,nLes domestiques rangent nTout ce qu’on laisse trau00eener…nnTu2019as une super voiture,nComme dans tes ru00eaves du2019enfant,nEt sur la Cu00f4te du2019azur nJu2019ai les cheveux au vent …nnTu sais, j’u00e9tais tru00e8s heureuse nQuand j’avais pas d’argent,nPendant les heures creuses,nOn jouait aux amants… nnLes perles sont moins raresnDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nNos amis viennent moinsnSe ru00e9chauffer chez nous…nn Ju2019ai tant de choses u00e0 faire,nDe quoi remplir ma vie,nEt mes parents sont fiersnDe ce quu2019on a construit…nnSi parfois ju2019aimeraisnPouvoir me lamenter,nJe sais quu2019on ne ru00e2le pasnDans les beaux contes de fu00e9e…nnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nLes baisers sont plus rares nTout autour de mon couu2026nnTu sais, j’u00e9tais tru00e8s heureuse nQuand j’avais pas d’argent,nPendant les heures creuses,nOn jouait aux amants… nnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nLes baisers sont plus rares nTout autour de mon couu2026nnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nNos amis viennent moinsnSe ru00e9chauffer chez nous…nnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nLes perles sont moins rares nDepuis qu’on a des sous …nnLes perles sont moins rares nDans ma bou00eete u00e0 bijoux,nLes baisers sont plus rares nTout autour de mon couu2026nnLes baisers sont plus rares nTout autour de mon couu2026″, « type »: « video », « title »: « ABYR – BOu00ceTE u00c0 BIJOUX (CLIP OFFICIEL) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/IIzfWo7fg_Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=IIzfWo7fg_Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCix5qHm28swwSuXlVnNorcA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=IIzfWo7fg_Q »}, {« link »: « https://sebka.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/abyrchanteuse »}]