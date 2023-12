Premier Soirée karaoké spécial Noel avec DJ JAMS le gueulard Nilvange, 22 décembre 2023, Nilvange.

Premier Soirée karaoké spécial Noel avec DJ JAMS Vendredi 22 décembre, 19h00 le gueulard Entrée libre

Venez nous chanter vos meilleurs tubes.

Chers amis, mélomanes et amateurs de chant,

Vous êtes tous invités à une soirée karaoké épique et spontanée C’est l’occasion parfaite de montrer vos talents vocaux, de partager des moments de joie et de créer des souvenirs inoubliables. Que vous soyez un chanteur confirmé ou que vous préfériez simplement vous détendre et applaudir, cette soirée est pour vous !

Voici les détails essentiels :

ENTRÉE LIBRE

Ce qui vous attend :

Une ambiance électrisante avec des lumières scintillantes et un son de qualité.

Un catalogue musical varié comprenant tous les genres et les tubes préférés de tous les temps.

Alors, préparez-vous à prendre le micro et à vous lancer dans des performances spectaculaires ou à rejoindre vos amis sur scène pour des duos mémorables. Laissez votre voix briller et laissez la musique vous emporter dans une soirée inoubliable !

N’hésitez pas à inviter vos amis, vos collègues et votre famille à se joindre à nous pour cette soirée Karaoké sensationnelle.

Partagez cette annonce et identifiez vos amis qui ne voudraient pas manquer cette opportunité.

Nous avons hâte de vous voir pour une première soirée karaoké exceptionnelle au gueulard café culture !

