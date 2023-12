Lune Rouge le gueulard Nilvange Catégories d’Évènement: Moselle

Lune Rouge Jeudi 21 décembre, 20h00 le gueulard 10€

Début : 2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T22:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T22:30:00+01:00 Notre prochaine résidence au gueulard ce sera du 18 au 21 décembre :

21.12 – 20h00 ~ Sortie de résidence du collectif Avec : Ahmed Radwan – Oud, voix

Fred Puissant – saxophones

Antoine Elias – piano, guembri

Yacine Belmahi – basse

Leo Lévêque – percussions, synthés

Boris Meichelbeck- Batterie

C’est quoi lune rouge ?

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est

