Création en atelier 1 et 2 avril Le Gué Pavé

Anne PROCOUDINE-GORSKY

Art mural- Peinture décorative- Mosaïque- Peinture

Je travaille par projet. Mon questionnement personnel vient construire ma pratique. J’ai souvent pensé ma peinture comme la sculpture, un espace dans lequel je peux évoluer, et me ressourcer sans fin. J’ai besoin d’aller chercher dans le volume, pour explorer sur la toile. De même, j’ai besoin de fouiller la matière pour épurer ma gestuelle.

Je voudrai entrer dans la toile et en ressortir ni vue ni connue, laisser sur la surface, du volume, du non figuratif et du figuratif, du plat, de la tache, de la fluidité, de la couleur, du trait et du noir. Interpeller le regard, plonger dans le support et s’envoler dans un imaginaire, y retourner encore et à chaque fois redécouvrir l’histoire, la matière, la lumière.

La peinture reste pour moi le médium primordial, l’ancêtre, la source, le plus sûr, le plus généreux. Qu’elle soit oeuvre personnelle, ou peinture décorative, je l’aborde avec la même démarche. Je remplis chaque geste, avec la même intensité, les contraintes sont juste différentes.

Ma technique est mixte. Elle est recherche, entre collages papiers et pigments, dessins et jus colorés acryliques, rehaussés de peinture à l’huile. Je construis des strates entre gestes et média, odeurs et matières, pour faire surgir l’indicible. Je me laisse guider par mon intuition.

Le mur, le grand format, m’oblige une implication corporelle totale. Je me confronte alors physiquement et entièrement au support, aux matières et à ma capacité à leur faire face. L’acte créateur devient un corps à corps avec l’oeuvre.

La pratique de la mosaïque me recentre, au-delà de la conception de la maquette et du carton, mes mains travaillent et m’emmènent dans un espace temps où mon mental disparait. Je me ressource, dans la lenteur de la technique, dans le rapport concret avec le verre. La préciosité de ces émaux, la luminosité des couleurs, me portent. Ces morceaux brisés, ré-assemblés se transforment dans l’oeuvre.

Proposition de création à l’atelier pour tout public:

Création d’une oeuvre entre dessin, peinture et collage, de format 30 x 30 cm, ou d’une oeuvre en mosaïque de 15 x 15 cm. Prévoir une à deux heures.

Matériel fourni. En fonction des places disponibles.

Horaires d’ouverture:

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h.

Le Gué Pavé Le Gué Pavé, D951, 89660 Montillot Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

