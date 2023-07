Chantier Nature Le Gué de Laveau Prissac, 12 juillet 2023, Prissac.

Prissac,Indre

L’association a pour ambition de participer à la préservation du Patrimoine Naturel à travers la Biologie de la Conservation : des expertises scientifiques pour des actions de gestion conservatoire..

Le Gué de Laveau

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire



The association’s ambition is to participate in the preservation of natural heritage through Conservation Biology: scientific expertise for conservation management actions.

La ambición de la asociación es participar en la preservación del patrimonio natural a través de la biología de la conservación: conocimientos científicos para las acciones de gestión de la conservación.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe der Naturschutzbiologie zum Erhalt des Naturerbes beizutragen: wissenschaftliche Expertisen für konservierende Managementmaßnahmen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne