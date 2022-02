Le Grufalot – Projection de film – Soirée Gallo Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Grufalot – Projection de film – Soirée Gallo, 29 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-29

Horaire : 20:00

Gratuit : non Prix libre. Renseignements : Yezhoù ha Sevenadur – 07 84 70 15 14 – degemer@yhs.bzhACB44 – 07 49 91 44 62 – degemer@acb44.bzh Soirée gallo : Projection du film d’animation Le Grufalot et présentation de l’association Cllâssiers. L’Institut du Galo a pour objet le développement du gallo, langue romane de la Bretagne, parlée dans quatre des cinq départements de la Bretagne historique. Cllâssiers est une association de professeurs des écoles, mais également de parents d’élèves et de spécialistes de la langue et de la pédagogie, ayant pour objet de promouvoir l’enseignement du gallo, la langue romane de Haute-Bretagne, dans les écoles primaires. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022) et des Mardis de l’Angevinière adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com https://mizvezharbrezhoneg44.wordpress.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 12 avenue de l'Angevinière Ville Saint-Herblain lieuville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Le Grufalot – Projection de film – Soirée Gallo 2022-03-29 was last modified: by Le Grufalot – Projection de film – Soirée Gallo 29 mars 2022 Nantes Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique