Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LE GRO’VILLAGE GROMANCHE 26/09 (FIFIGROT) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE GRO’VILLAGE GROMANCHE 26/09 (FIFIGROT) Toulouse, 26 septembre 2021, Toulouse. LE GRO’VILLAGE GROMANCHE 26/09 (FIFIGROT) 2021-09-26 11:30:00 – 2021-09-26 22:30:00 En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Lange

Toulouse Haute-Garonne Y S’PASSE QUOI AU GRO VILLAGE ? GROMANCHE 26/09 – De 13h30 à 17h30: GROLYMPIADES HANDISPORT

Le Stade Toulousain Rugby Handisport sera présent durant toute l’après-midi pour sensibiliser de manière originale et ludique au handicap grâce à la mise en place d’épreuves sportives.

Venez tester les différentes activités handisport ! – De14h30 à 17h: MINI JEUX GROLYMPIQUES DES SALES GOSSES

Mini jeux réservés aux bras cassés, ceux-là mêmes qui ne savent encore manier ni une baballe, ni une raquette, qui s’empêtrent dans leurs pieds sans même qu’on doivent les y pousser, à l’équilibre et la dextérité incertains… Les Sales gosses (les vrais de moins de 12 ans). – 18h: Apéro théâtre

LES VAGINITES: Opér’Art Brut avec Corinne Masiero, Stéphanie et Audrey Chamot, autrices, compositrices, interprètes.

Nous, femmes, citoyennes en colère, avons le désir d’aller porter avec vous, nos voix contre l’injustice. – 20h: Théâtre d’impro

Nous c’est les autres ! Le Gro’village, coeur du festival, est installé Port Viguerie (Quartier St-Cyprien) http://fifigrot.com/ Y S’PASSE QUOI AU GRO VILLAGE ? GROMANCHE 26/09 – De 13h30 à 17h30: GROLYMPIADES HANDISPORT

Le Stade Toulousain Rugby Handisport sera présent durant toute l’après-midi pour sensibiliser de manière originale et ludique au handicap grâce à la mise en place d’épreuves sportives.

Venez tester les différentes activités handisport ! – De14h30 à 17h: MINI JEUX GROLYMPIQUES DES SALES GOSSES

Mini jeux réservés aux bras cassés, ceux-là mêmes qui ne savent encore manier ni une baballe, ni une raquette, qui s’empêtrent dans leurs pieds sans même qu’on doivent les y pousser, à l’équilibre et la dextérité incertains… Les Sales gosses (les vrais de moins de 12 ans). – 18h: Apéro théâtre

LES VAGINITES: Opér’Art Brut avec Corinne Masiero, Stéphanie et Audrey Chamot, autrices, compositrices, interprètes.

Nous, femmes, citoyennes en colère, avons le désir d’aller porter avec vous, nos voix contre l’injustice. – 20h: Théâtre d’impro

Nous c’est les autres ! dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse En face de la Daurade, quartier Saint-Cyprien 7 Place Lange Ville Toulouse lieuville 43.60074#1.43382