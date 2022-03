Le groupe “SixTape” en concert Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Le groupe "SixTape" en concert Huppy, 18 mars 2022, Huppy.

2022-03-18 – 2022-03-18

Huppy Somme Huppy SixTape pour notre plus grand plaisir reviennent à La Source et ça va déménager !! Un set de plus de 2h interprétés avec talent par l’un des meilleurs groupes du coin !

Un concert TRÈS ROCK en Live !

Et vous ne pourrez pas vous empêcher de danser… Les réservations ont déjà commencées, alors on vous conseille de réserver rapidement pour assurer vos places assises en salle !

