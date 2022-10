Le Groupe O – Ainsi passe la gloire du monde Théâtre de Chelles Chelles Catégories d’évènement: Chelles

île de France

Le Groupe O – Ainsi passe la gloire du monde Théâtre de Chelles, 6 décembre 2022, Chelles. Du mardi 06 décembre 2022 au mercredi 07 décembre 2022

mardi, mercredi

de 20h30 à 22h00

. payant De 6 € à 12 €

En puisant son inspiration dans Platonov de Tchekhov et des textes féministes contemporains, le Groupe O sonde le théâtre d'aujourd'hui et la façon dont les femmes y sont représentées. dans le cadre du Festival Impatience 2022 La pièce du Groupe O évoque le sujet des violences patriarcales en racontant la vie de Guy et Chris, couple de spectateurs qui vient de voir une pièce intitulée Ainsi passe la gloire du monde, variation autour de Platonov de Tchekhov. Avec cette mise en abîme, le Groupe O déploie une intrigue au cœur du théâtre d'aujourd'hui et s'interroge sur les représentations féminines : sur les plateaux, dans les fictions, ou le milieu socio-économique. Les interprètes empruntent à l'auteur russe de quoi nourrir leurs personnages et tirent les fils qui relient notre époque à ce XIXe siècle où sont nés bon nombre de nos rapports sociaux, économiques ou intimes. De quoi tisser une histoire de dissection, d'héritage culturel, de peur du temps qui passe, d'échec et de désir, d'une façon insolente, dérangée et non-genrée. Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Chateaubriant 77500 Chelles

