### Connu pour bousculer le regard du public par ses impromptus aux saveurs hip hop, le Groupe d’Intervention Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution joue avec les œuvres de « L’art dans la ville ». Le désormais célèbre Groupe d’Intervention Chorégraphique se réapproprie les codes de la rue, matrice de la création hip hop, avec l’envie de bousculer l’espace public et ses passants. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette émergence du ballet urbain [Rêvolution](https://www.cie-revolution.com/) habille de paroles dansées une sélection d’œuvres contemporaines du programme d’art public métropolitain « L’art dans la ville ». Emmenés par Anthony Egéa, l’escouade de danseurs instaure un dialogue tour à tour avec « [Le vaisseau spatial](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Les-vaisseaux-de-Bordeaux) », « [Les fontaines de Bacalan](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Les-fontaines-de-Bacalan) » ou encore la fresque monumentale « [Traits d’Union](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Traits-d-union) ». De la douce émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux saveurs urbaines développent un langage corporel qui interpelle, tourne, détourne, dessine ou amplifie les regards sur l’environnement quotidien. L’espace public devient personnage scénographique d’une flânerie rythmée par les vibrations des corps. Un tendre ouragan qui emporte les passants dans une nouvelle géométrie du spectacle.

