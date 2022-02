Le Groupe de Chants de marins Kanarvoriz fête ses 20 années d’existence Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Guissény Finistère Guissény Créé en 2002 grâce à l’initiative d’ Étienne Cabon, le groupe de chants de marins Kanarvoriz de Guissény n’a cessé de s’étoffer.

Ils sont actuellement 16, tous du Nord Finistère…

Que ce soit sur scène , sur les quais ou en concert, c’est toujours la fête dans le groupe et avec leur public. Tous animés par la même passion, chanter, se retrouver, se faire plaisir et communiquer leur enthousiasme lors de leurs concerts.

Ils se sont produits aux manifestations maritimes de Brest, Douarnenez, les fêtes de Cancale, Paimpol.

