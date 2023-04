Le groupe culte Tangerine Dream en concert exceptionnel ! La Gaîté Lyrique, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 36€

Grande salle (debout)

Groupe cultissime des musiques électroniques, Tangerine Dream continue d’écrire l’Histoire avec un concert exceptionnel à la Gaîté Lyrique ! La productrice Malibu sera aussi de la partie, sur les territoires éthérés de l’ambient.

Tangerine Dream



Fondé en 1967 par Edgar Froese à Berlin, Tangerine Dream a depuis construit le mythe d’un groupe majeur dans l’histoire des musiques électroniques. En plus de 50 ans d’un parcours sans comparaison, le groupe a publié une centaine d’albums pensés par séries et périodes, allant du krautrock à l’ambient en passant par les musiques de danse et bien sûr les bandes originales de films ou de jeux vidéo. Dans chaque genre et à chaque époque, Tangerine Dream a imposé ses règles, dont se sont inspirées des générations de musiciennes et de musiciens.

Après la mort d’Edgar Froese en 2015, le line-up de Tangerine Dream s’est recomposé autour de ses fidèles : le directeur musical Thorsten Quaeschning, entouré de Hoshiko Yamane, Ulrich Schnauss et Paul Frick. Ensemble, elle et ils prolongent l’histoire d’un projet pas comme les autres, comme continue de le prouver Raum, dernier album de Tangerine Dream publié en 2022. Ce concert exceptionnel dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique s’inscrit dans la tournée From Virgin To Quantum Years de Tangerine Dream, qui présente sur scène les travaux récents d’un mythe encore en mouvement.



Malibu

Avant le live de Tangerine Dream, Malibu propose une montée en puissance sur les territoires éthérés de l’ambient. Découverte au sein du crew féminin TGAF (pour These Girls Are On Fiyah, littéralement « Ces Filles Sont en Feu ») aux côtés d’Oklou, Miley Serious, DJ Ouai ou encore carin kelly, puis repérée par le label Joyful Noise pour ses premières sorties solo, Malibu s’impose dans le paysage électronique avec une approche libérée des obligations du genre. En témoignent ses live entourés de violoncellistes, ou encore son univers visuel empreint de romantisme post-Internet. Son dernier ep, Palaces of Pity, est sorti en 2022 chez Uno Nyc.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/tangerine-dream-malibu https://billetterie.gaite-lyrique.net/tangerine-dream-malibu-concert-la-gaite-lyrique-paris-20-mai-2023-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri9518157.html

La Gaîté Lyrique