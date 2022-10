LE GROUPE CATHÉDRAL À TRAVERS LES ÂGES Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR 0 0 Qu’est-ce qu’un groupe cathédral ? Comment est celui de Chalon-sur-Saône ? Était-il semblable au XVe siècle ? Qui y vivait ? En conserve-t-on des traces, et lesquelles ? Des découvertes récentes sont-elles venues bouleverser nos certitudes ? Et reste-t ’il encore des mystères ? C’est à toutes ces questions (et à bien d’autres encore !)Visites gratuites – Réservation conseillée au 03 85 93 15 98 +33 3 85 93 15 98 Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône

