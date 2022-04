Le groupe américain SFJazz Collective en concert à la Philharmonie Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le groupe américain SFJazz Collective en concert à la Philharmonie Philharmonie de Paris, 27 juin 2022, Paris. Le mardi 28 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Le lundi 27 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.1 : 43 EUR Cat.2 : 32 EUR

Éminent ensemble de jazz américain, passé maître dans l’art de revisiter les répertoires les plus fastueux, le SFJAZZ Collective est en concert à la Philharmonie (19e) le 27 juin. Éminent ensemble de jazz américain, passé maître dans l’art de revisiter les répertoires les plus fastueux, le SFJAZZ Collective célèbre ici l’œuvre indémodable de Joni Mitchell, icône du folk-jazz, avec la rayonnante chanteuse Lizz Wright au micro. Le SF JAZZ Collective s’est formé en 2004, à l’instigation de SFJAZZ, structure organisatrice du San Francisco Jazz Festival. Composé de huit solistes haut de gamme, cet ensemble à géométrie variable explore chaque année le répertoire d’une figure majeure du jazz moderne – et au-delà. Ornette Coleman, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Stevie Wonder et Michael Jackson ont ainsi, entre autres, déjà été mis à l’honneur. Autrice-compositrice-interprète de grande envergure, dont l’album Blue (1971) constitue l’un des joyaux du folk-jazz, Joni Mitchell se trouve aujourd’hui célébrée – de son vivant – par le SFJAZZ Collective. Quelques-unes de ses plus belles chansons sont ici réinterprétées, la chanteuse Lizz Wright apportant sa superbe voix soul/jazz à l’ensemble. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23395 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863229

© Loop Productions SFJazz Collective

