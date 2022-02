Le groupe alt-J Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes EUR 35 39 Formé en 2007, alt-J est un groupe de rock indépendant alternatif anglais originaire de Leeds composé de quatre amis musiciens encore étudiants à leurs débuts. +33 4 97 13 51 16 http://www.tdv-nice.org/ Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice

