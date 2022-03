Le Gros vase Ravisius Textor, 5 mars 2022, Nevers.

Le Gros vase

du samedi 5 mars au samedi 9 avril à Ravisius Textor

Lorsqu’on pratique le dessin, la couleur, la céramique et que le temps est à la pandémie et aux restrictions sanitaires, il peut se faire, comme Vanessa Dziuba, qu’on se mette soudain à rêver d’expositions. Qu’on se prenne à projeter, sur de petits formats, à des échelles réduites et avec un étrange hyper-réalisme abstrait, les installations matériellement impossibles de nos céramiques dans des espaces colorés. Mais voilà que les mesures de confinement en viennent à se relâcher, qu’on est soudain invité à présenter son travail dans des espaces modestes mais profonds. Lorsqu’on pratique le dessin, la couleur et le design graphique et qu’on travaille avec son amie plus intensément impliquée dans la chose artistique, il peut se faire, comme Jean-Philippe Bretin, qu’on hésite à produire sans le cadre d’une médiation, d’un relais, d’une commande. Qu’on mette sa pratique en relais et admiration de la production amie. Qu’on documente photographiquement les céramiques aimées pour en faire des papiers peints décoratifs, des installations, d’étranges agrandissements. Car le passage du modèle réduit à l’échelle 1 de l’espace de la galerie change plus d’une dimension du projet et de sa perception. Même si elles tentent d’être contenues par de subtiles interventions manuelles, les formes documentaires et les trames d’impression peuvent alors se mettre à gonfler. Les objets peuvent en venir à vouloir envahir les espaces. Et c’est le spectateur alors qui peut se demander s’il n’est pas entré, peut-être sous l’effet d’une attaque virale, dans une maquette d’échelle réduite. [https://www.vanessadziuba.com/](https://www.vanessadziuba.com/) [https://jeanphilippebretin.fr/](https://jeanphilippebretin.fr/)

Entrée libre

Une exposition de Vanessa Dziuba & Jean-Philippe Bretin

Ravisius Textor 8 rue des 4 vents, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

