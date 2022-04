Le Gros Bal du Vercors – Festival de danse folk La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Le Gros Bal du Vercors – Festival de danse folk La Chapelle-en-Vercors, 12 août 2022, La Chapelle-en-Vercors. Le Gros Bal du Vercors – Festival de danse folk Salle polyvalente et ses alentours La Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors

2022-08-12 – 2022-08-15 Salle polyvalente et ses alentours La Chapelle en Vercors

La Chapelle-en-Vercors Drôme 4 soirées ouvertes à tous pour découvrir et partager l’univers des bals folk, mais pas que …

Le festival sera en effet le lieu de bals en soirée, de concerts, de stages en journée et d’autres animations dans le village et aux alentours. festivaliers@grosbalduvercors.fr http://grosbalduvercors.fr/ Salle polyvalente et ses alentours La Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse Salle polyvalente et ses alentours La Chapelle en Vercors Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville Salle polyvalente et ses alentours La Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Departement Drôme

La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-en-vercors/

Le Gros Bal du Vercors – Festival de danse folk La Chapelle-en-Vercors 2022-08-12 was last modified: by Le Gros Bal du Vercors – Festival de danse folk La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors 12 août 2022 Drôme La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors Drôme