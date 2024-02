Le gros bal de Paris Bal Folk avec Duo Arizonà, Man Encantada, Mudar Pan Piper Paris Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 12h00 à 20h00

.Public adultes. payant À partir de : : 15 EUR

Venez danser au gros bal folk de Paris, dimanche 11 février 2024 à partir de 12h au Pan Piper !

Venez guincher avec Paris Bal Folk et (re)découvrez les danses trad’ actuelles de France et d’Europe pour ce bal convivial et intergénérationnel sur la musique live.

L’équipe de Paris Bal Folk vous accueillera avant le bal avec une initiation qui vous donnera les clés du bal folk et les pas des principales danses.

Vous pourrez danser dès le premier bal, une seule chose à apporter : votre envie de vous amuser !

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/le-gros-bal-de-paris-bal-folk-avec-duo-arizona-man-encantada-mudar/ https://www.facebook.com/events/394915476437860/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A723744442997039%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/394915476437860/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A723744442997039%7D%7D]%22%7D https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-grosbal-6-duo-arizona-man-encantada-mudar

Le gros bal de Paris Bal Folk avec Duo Arizonà, Man Encantada, Mudar