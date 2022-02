Le Gros 4 Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

Le Gros 4 Lyon 7e Arrondissement, 5 février 2022, Lyon 7e Arrondissement. Le Gros 4 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

2022-02-05 – 2022-02-05 18:00:00 18:00:00 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement EUR 42 42 Le meilleur du rock français réuni sur un plateau unique : Le big 4* à la française, LE GROS 4, à l’assaut des Zéniths ! info@htg.fr +33 4 72 76 85 85 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Ville Lyon 7e Arrondissement lieuville Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-7e-arrondissement/

Le Gros 4 Lyon 7e Arrondissement 2022-02-05 was last modified: by Le Gros 4 Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement 5 février 2022 Lyon-7E-Arrondissement rhône

Lyon 7e Arrondissement Rhône