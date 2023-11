Atelier de DJing Le Groove Genève, 19 février 2024, Genève.

Atelier de DJing 19 – 22 février 2024 Le Groove CHF 140.-

Tu veux apprendre les bases du DJing? Tu as entre 14 et 25 ans? Tu es une femme, personne intersexe, non-binaire, trans ou agenre?

Alors rejoins-nous pour 4 jours d’ateliers, du lundi au jeudi des vacances scolaires de février 2024.

Tu seras accompagnées de deux DJettes professionnelles, Natalia Anderson et Angélique Tahé, pour apprendre les bases du mix du Traktor. Enchainements, établissement de playlists, création de set… Deviens DJ.

Tout le matériel est fourni sur place. Il est également possible de venir avec son propre controller.

L’atelier coute 140 CHF pour les 4 jours et se déroule au Groove, à la rue des Gazomètres, 1205 Genève.

Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève 8973 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-19T09:30:00+01:00 – 2024-02-19T17:00:00+01:00

2024-02-22T09:30:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Jana Leu