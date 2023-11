Rendez-vous le 3 décembre pour la 3e édition d’Eclipse au Groove! Le Groove Genève, 3 décembre 2023, Genève.

Rendez-vous le 3 décembre pour la 3e édition d’Eclipse!

Une occasion unique de rencontrer et échanger avec les créateur·rice·s, musicien·ne·s, producteur·rice·s et programmateur·rice·s impliqués dans la culture clip en Suisse romande!

Découvrez la nouvelle sélection de clips romands projetés sur grand écran et suivie de discussions avec les clippers et les artistes qui les ont réalisé. Cette année, Eclipse lance un concours de création de clip avec à la clé une bourse de 8’000CHF! Les projets seront pitchés à l’occasion de cette soirée le 3 décembre devant un jury composé de Nayana et de professionnel·le·s de l’industrie pour départager la meilleure proposition!

Suivi d’un concert de Nayana ✨

Curieux·euse·s ou clipper.euse·s aguerri·e·s, cet événement est ouvert à touxtes!

3 décembre de 17h à 22h

Le Groove | @legroove_gva 9 rue des Gazomètres 1205 Genève

Prix libre

Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève 8973 Jonction Genève

Eclipse