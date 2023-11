EESAH YASUKE + SILANCE + MAB’ISH – Soirée d’ouverture du projet CBPM Le Groove Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Cette année, Les Créatives lancent en grande pompe la nouvelle édition de la plateforme CBPM au Groove, avec la venue d’Eesah Yasuke (FR), jury paroles de l’édition 2023, Silance (gagnante de la toute première édition) et Mab’ish (DJ résidente CBPM).

Eesah Yasuke c’est une voix qui s’immisce, qui coule et ne triche pas. Une voix brute, parfois rauque, toujours poignante. Et puis il y a l’écriture, fondamentale dans le travail de l’artiste qui manie les mots depuis l’adolescence. Pour elle, le rap est apparu comme une évidence. Bercée dans son enfance par la rumba congolaise, le rock, la soul ou encore la pop, ses influences sont multiples. En découle sa musique à la croisée des styles, elle explore, mélange les genres et crée son propre univers.

Découverte avec son premier EP Cadavre Exquis (2021), Eesah Yasuke connaît le succès et enchaîne les concerts. Elle viendra nous présenter son dernier projet, Prophétie, sorti en mai 2023. Un concert choc électrisant.

Silance (CH) est une artiste lausannoise en pleine ascension. A la frontière du rap, de l’électro et de la chanson, elle aime bousculer les normes. Après plusieurs EPs remarqués, elle déboule en force début 2023 avec son dernier projet, Nouveau genre, et s’affiche comme la messagère d’une génération forte, décomplexée et ouverte au monde. Nouveau genre pour nouvelle identité, celle d’une femme lesbienne et androgyne qui dans cet hymne LGBTQIA+ veut défendre toux·tes les laissé·x·es pour compte.

Le set de l’artiste française Mab’ish (FR), DJ attitrée de la plateforme CBPM, ponctuera cette soirée haute en couleurs de ses rythmes aux influences house et soul. Retrouvez-la en début et fin de soirée, ainsi qu’entre les deux concerts.

Ouverture des portes à 21h.

En coproduction avec le Collectif Nocturne.

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

