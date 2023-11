Geneva Magic Day Le Groove Genève Catégorie d’Évènement: Genève Geneva Magic Day Le Groove Genève, 19 novembre 2023, Genève. Geneva Magic Day Dimanche 19 novembre, 14h30 Le Groove Adultes 20.- Enfants 15.- Vous cherchez un moyen de vous évader dans un univers rempli de mystères et de surprises ? Ne cherchez plus ! Venez nous rejoindre lors de notre spectacle de magie pour tous.tes, où 2 magiciens incroyables vont vous transporter le temps d’un après-midi magique ! ✨ Les étoiles de l’événement sont les suivantes : – Mister Blanc

– Ben Delf Dimanche 19 novembre

Ouverture des portes 14h00

Spectacle 14h30

20.- / 15.- Tickets sur my.weezevent.com/geneva-magic-day-1 Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève 8973 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/geneva-magic-day-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Le Groove Adresse Boulevard de Saint-Georges 21 Ville Genève

