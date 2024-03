Le grondement des silences L’esplanade Mâcon, vendredi 24 mai 2024.

Le grondement des silences L’esplanade Mâcon Saône-et-Loire

Un arbre métallique permet de se suspendre et de rendre visible des mouvements minimalistes, grandiloquents, parfois burlesques. Ce vol majestueux met en valeur la fragilité d’un homme en équilibre précaire au bout d’une branche.

Ce perchoir est un refuge éternel qui, entre racine et cime, invite à l’apaisement. Installé dans un espace vierge et brut sur l’esplanade de Chasselas, l’arbre joue de l’ambivalence entre l’image organique rassurante liée à la nature et son aspect métallique troublant.

L’écoute et le ressenti du son font jaillir des réactions insoupçonnées? la transformation du corps de l’acrobate Julien Cramillet ou encore la création d’un univers sonore intime et troublant par la musicienne Julie Mondor. Avec sa voix, son violoncelle et des enregistrements, cette dernière puise dans la musique baroque et les contrées lointaines.

Retrouvons la nécessité du silence, pour ne pas nous oublier, ne pas nous perdre. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:00:00

fin : 2024-05-24 14:50:00

L’esplanade D310

Mâcon 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Le grondement des silences Mâcon a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)