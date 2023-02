LE GROENLAND CINÉ-CONFÉRENCE BEAUSEJOUR, 6 juin 2023 00:00, CHATELAILLON PLAGE.

LE GROENLAND CINÉ-CONFÉRENCE . Un spectacle à la date du 2023-06-06 au 2023-06-06 14:30. Tarif : 6.0 6.0 euros.

BEAUSEJOUR CHATELAILLON PLAGE Charente-Maritime . LA SCENE DE BEAUSEJOUR L-R-19-001208 ; L-D-19-001686 présente ce spectacle Ciné-conférence LE GROENLAND Le Groenland est fascinant. Ici plus qu’ailleurs, on ressent la force mais aussi la fragilité de cette nature éblouissante. Le changement climatique que nous connaissons a forcément plus d’impact dans ces contrées et nous observerons ses effets, du fjord grandiose d’Ilulissat aux régions plus isolées et méconnues des environs de Nuuk. Mais c’est aussi le passé de cette île que nous souhaitons explorer, et nous partirons en kayak le long de la baie de Disko, sur les traces de la culture Saqqaq disparue mystérieusement vers 800 ans avant JC. Puis c’est en randonnée que nous découvrirons les restes des fermes isolées des colons scandinaves qui s’y établirent à partir de la fin du 10e siècle, avant de disparaître de façon énigmatique vers le milieu du 15e siècle. Avec l’aide précieuse de spécialistes de ces questions, nous essayerons de mieux comprendre cette région captivante et ses mystères. Un film réalisé et présenté par Pierre-Marie Hubert Sous le label Nature Eau Scope.

