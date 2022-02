Le Grimoire des Sorciers Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Le Grimoire des Sorciers Pau, 12 mars 2022, Pau. Le Grimoire des Sorciers Pau

2022-03-12 13:00:00 – 2022-03-12 17:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 30 une animation unique qui aura lieu le 12 mars au bois de Pau , pour les enfants de 7 à 11 ans

Ils partiront à la recherche du grimoire dans une ambiance nature et mystique à travers une chasse au trésor ensorcelante.

Morgan Ezekiel rythmera l’après-midi par des tours et une initiation à la magie. Pour le reste , nous gardons le mystère ….

Vos enfants pourront venir vêtus en apprentis sorciers pour entrer dans cette ambiance mystérieuse…

Les places sont limitées. Le goûter est fourni. Une démonstration de magie viendra clôturer cette expérience.

⏳Horaires : de 13h à 17h

Pau

