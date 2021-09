Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain, Vienne Le Grimoire aux histoires Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Le Grimoire aux histoires Médiathèque, le samedi 9 octobre

Médiathèque, le samedi 9 octobre à 11:00

Ayez vos sens en alerte, il est de retour ! Qui ?! Le Grimoire aux histoires, bien évidemment !!! Préparez-vous à incanter la fameuse formule magique pour libérer des histoires qui mettront, à coup sûr, vos sens en éveil !

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

