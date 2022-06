Le Grigri aux platines #5 ! La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Grigri aux platines #5 ! La Petite Halle, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 19h30 à 00h00

. gratuit

Le Grigri & La Petite Halle présentent : La mensuelle du Grigri. Comme tous les mois, la team du Grigri derrière les platines de la Petite Halle pour partager avec vous nos meilleures découvertes et nos plus beaux classiques ! Vous étiez nombreux la dernière fois alors on compte sur vous pour pousser les murs de la halle à la prochaine ! On a chargé nos bacs de disques et nos clés USB avec de la fraîcheur musicale et de bons vieux classiques pour vous faire chavirer. C’est ouvert à toutes et tous alors invitez vos parents, votre date, vos voisin.e.s, vos collègues et même vos conjoint.e.s ! Jeudi 19 mai 2022 dès 19h30 La Petite Halle, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Zéro, free, gratis, c’est cadeau, si-si La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

