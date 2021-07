LE GRÈS ROUSSARD DANS LA VILLE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 10 août 2021-10 août 2021, Le Mans.

LE GRÈS ROUSSARD DANS LA VILLE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-08-10 – 2021-08-10 Devant l’Office de Tourisme 16, rue de l’Etoile

Le Mans Sarthe

Histoire et usage d’un matériau local.

Le grès roussard est certainement le matériau qui définit magistralement l’ancienne province du Maine. Constitué d’oxydes ferrugineux, il fascine par la variété de ses couleurs, d’ocre au roux profond. Pour ses qualités de solidité et d’esthétisme rustique, il devint tout naturellement le « terrain de jeu » des constructeurs de l’Empire romain à ceux des périodes classiques en passant par les maîtres d’œuvre du Moyen Age et du style baroque.

Visite organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire.

Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant.

Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée.

Rendez-vous à 15h, devant l’OT.

Rendez vous le 10 août pour cette flânerie mancelle originale !

Histoire et usage d’un matériau local.

Le grès roussard est certainement le matériau qui définit magistralement l’ancienne province du Maine. Constitué d’oxydes ferrugineux, il fascine par la variété de ses couleurs, d’ocre au roux profond. Pour ses qualités de solidité et d’esthétisme rustique, il devint tout naturellement le « terrain de jeu » des constructeurs de l’Empire romain à ceux des périodes classiques en passant par les maîtres d’œuvre du Moyen Age et du style baroque.

Visite organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire.

Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant.

Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée.

Rendez-vous à 15h, devant l’OT.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par