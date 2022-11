LE GRENIER MAGIQUE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE GRENIER MAGIQUE Toulouse, 7 décembre 2022, Toulouse. LE GRENIER MAGIQUE

67 Chemin Pujibet THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse Haute-Garonne THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

2022-12-07 – 2022-12-07

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse

Haute-Garonne 7 EUR 7 C’est une petite fille pétillante et curieuse qui adore cette grande maison pleine d’histoires. Dans le grenier, sous les draps et les toiles d’araignée, Mathilde découvre en dansant des objets poétiques et magiques. Ce spectacle est un mélange de couleurs, d’humour et de poésie autour du mouvement dansé que les enfants pourront partager avec Mathilde et sa poupée magique à la fin de leurs aventures. Ce sont les vacances pour Mathilde, et comme chaque année, elle va quelques jours dans la maison de campagne de ses grands-parents. THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Ville Toulouse lieuville THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LE GRENIER MAGIQUE Toulouse 2022-12-07 was last modified: by LE GRENIER MAGIQUE Toulouse Toulouse 7 décembre 2022 67 Chemin Pujibet THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne