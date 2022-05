Le Grenier Magique des Crapules, 21 mai 2022, .

Le Grenier Magique des Crapules

2022-05-21 – 2022-05-21

Mais quel bazar ! Des drôles de trucs et des machins partout, des choses et des bidules qui ne servent à rien : voilà ce qui arrive quand on se retrouve dans le grenier d’un oncle magicien… Que de choses à découvrir !



Et si en plus on est curieux, toutes ces trouvailles peuvent en un tour de baguette, changer les enfants du public en magicien, fée ou sorcier pour peu qu’on apprenne les bonnes formules…



Spectacle magique, interactif et dynamique avec une bonne dose d’humour et de la ventriloquie avec un singe très… attachant !



Artistes : les Crapules



Pour les 3-8 ans.

Un lapin n’y retrouverait pas son chapeau !

