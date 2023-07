Jeux éducatifs autour de l’archéologie pour les petits et les grands au Grenier d’Abondance Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Jeux éducatifs autour de l’archéologie pour les petits et les grands au Grenier d’Abondance Samedi 16 septembre, 10h00 Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Entrée libre

– L’archéologie préventive pas à pas : Présentation des étapes de l’archéologie préventive.

– L’archéologie en kit : Jeux pour enfants autour de l’archéologie (puzzles, domino, frise chronologique, cocotte en papier, coloriages).

– Les pieds dans l’eau : présentation des sites palafittes UNESCO à l’aide de panneaux et d’une mallette pédagogique.

Entrée libre – Salon d’accueil RDC du Grenier d’Abondance – Samedi 16 de 10h 00 à 17h00.

Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d'abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l'architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l'alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l'époque. Après l'édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d'artillerie, arsenal puis caserne jusqu'en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d'y programmer l'installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l'ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d'abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d'arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d'un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d'origine et d'intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d'authenticité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© DRAC ARA