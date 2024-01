Le Cosmos mental Le Grenier Castanet-Tolosan, mardi 6 février 2024.

Le Cosmos mental La recherche d’un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie émotionnelle, psychique, physique, sociale, spirituelle, économique. Mardi 6 février, 19h00 Le Grenier Participation libre

Début : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:00:00+01:00

Santé Mentale

La santé mentale est une composante importante de notre santé. Ce n’est pas uniquement l’absence de trouble psychique mais plutôt la recherche permanente d’un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie : émotionnelle, psychique, physique, sociale, spirituelle, économique.

Le cosmos mental, est un atelier qui vous explique le concept de la santé mentale et ce qu’il influence. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie. Dans sa fusée, la personne voyage, accompagnée de planètes « ressources» et « obstacles », affronte des astéroïdes accidents de parcours, rencontre des étoiles filantes événements de vie et tente de se maintenir sur la voie lactée de l’équilibre psychique.

Atelier animé par Béatrice Chevalier, sophrologue – accompagnement en Bilan de Compétences.

L’objectif de cet atelier est de :

• Définir le concept de santé mentale

• Expliquer la diversité des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale des personnes

• Identifier les ressources et les obstacles potentiels pour prendre soin de sa santé mentale

• Aider à mesurer le thermostat de sa propre santé mentale

Inscription obligatoire 10 places

Une fois inscrit·e pensez à bien noter la date et aussi à prévenir si vous avez un empêchement, pour céder la place pour la liste d’attente.

Participation libre en conscience

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Le Grenier Santé

