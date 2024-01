Concert Le Grenier Castanet-Tolosan, samedi 3 février 2024.

Concert un duo, chant, musique et poésie Samedi 3 février, 18h00 Le Grenier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Le Grenier vous propose un duo inédit de chant et poésie

La soirée promet d’être magique, deux univers pour le plus grand bien de nos oreilles…

Nous avons rassemblé pour vous Ananda Brizzi et Alice “ISLA” Nové qui s’étaient rencontrées à Montpellier il y a quelque temps, mais n’avaient encore jamais mêlé leurs voix, leurs mots.

la Poésie

d’Ananda Brizzi débute en 2005 en écrivant pour le théâtre. Avec la poésie, elle explore les territoires linguistiques avec la volonté de comprendre et d’impacter. Elle puise sa matière dans les relations qu’elle entretien avec elle-même, les autres et le monde. Ses poèmes ont parus en revue, aux éditions Derrière la salle de bains, dans des émissions radiophoniques (Mange tes mots, SVP), télévisuelles (Appelle-moi poésie), aux éditions Bruno Doucey et aux éditions de Corlevour.

la Chanson

Avec Isla Nové qui se tient debout quelque part sur la carte. L’appel du large en acouphène, elle chante des histoires de rencontres et d’adieux, des instants de coton, d’autres de nœuds à l’estomac. Inspirée par les songwriteuses folk anglo-saxones comme Laura Marling, la chanson française à la Berger-Gall, le jazz vocal d’Ella et l’audace de Kate Bush, elle délivre des chansons mi-velours mi-coriaces.

Participation libre et consciente

Café ouvert dès 18h

Restauration sur place avec le camion ‘Colibri’

Sol Violettes acceptées

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

musique Le Grenier

©Alice