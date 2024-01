Nettoyage des ordinateurs et smartphones Le Grenier Castanet-Tolosan, 27 janvier 2024, Castanet-Tolosan.

Nettoyage des ordinateurs et smartphones Samedi 27 janvier, 16h00 Le Grenier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Nettoyage de nos données numériques

Le Grenier propose une session trimestrielle du type Cyber Clean Up Day afin d’aider plus de monde encore et continuer à sensibiliser toujours plus de citoyens à cet éco-activité utile pour la planète et vos appareils…

Des bénévoles vous accompagneront pour vous guider sur les différentes méthodes de nettoyages de vos ordinateurs et smartphones afin de récupérer de l’espace de stockage et d’augmenter leur durée de vie !

Apportez vos appareils et c’est parti !

Vous arrivez et partez quand bon vous semble…

En mode bar dès 18h.

Entrée libre, soutien possible.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

numérique data

Le Grenier