Apéro des énergies avec l’association ICEA Vendredi 26 janvier, 18h30 Le Grenier Entrée libre

Début : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

Présentation du projet ICEA et de son actualité, un moment de convivialité et d’échange ouvert à toutes et tous intéressé·es par la promotion et la mise en œuvre de production d’énergie renouvelable.

Ce sera aussi bien sûr un moment privilégié entre les sociétaires d’Icéa et ses « nouveaux » amis autour d’un apéritif partagé !

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

le Grenier ICEA

©Icea