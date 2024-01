La Fabrique à crétins énergétiques Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne La Fabrique à crétins énergétiques Le Grenier Castanet-Tolosan, 23 janvier 2024, Castanet-Tolosan. La Fabrique à crétins énergétiques Mardi 23 janvier, 20h00 Le Grenier Participation libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00 La Fabrique à crétins énergétiques Comment, en fabricant de l’ignorance généralisée en matière d’énergie, l’Etat français s’inscrit dans un système d’injonctions contradictoires qui vise à consommer davantage d’énergie, aux antipodes des discours prônant la sobriété de nos modes de vie ? Marie Christine Zelem,

Sociologue, spécialiste des questions d’environnement et d’énergie Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Renseignements au 07 77 04 96 29 ou en ligne.

