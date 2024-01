Atelier Créatif « Solidarité » Le Grenier Castanet-Tolosan, 14 janvier 2024, Castanet-Tolosan.

Atelier Créatif « Solidarité » Dimanche 14 janvier, 15h00 Le Grenier Entrée libre

Atelier Récréatif découpage-collage

Dimanche 14 janvier de 15h à 16h30

L’artistique pour s’exprimer

Fais passer un message autour de l’entre-aide et la solidarité, à la manière d’artiste de street art comme Lady M.

Fan d’activités créatives, tu aimes t’amuser avec les papiers à découper*, alors viens inventer avec les formes, les paysages, les personnages, les couleurs… Et repars avec ton tableau créatif !

> Pour les jeunes entre 10 et 13 ans – atelier 1 h30

> 7 places sur inscription – Participation libre

> Matériel à disposition

> Petit Goûter offert

*Au Grenier et dans toutes nos activités, on favorise la récup et le réemploi, aussi nous utiliserons des papiers de recyclage, les enfants peuvent tout à fait apporter les leurs et composer avec les nôtres…

Les enfants sont suffisament grands pour rester non accompagnés, si vous avez une courses à faire, sinon le reste de l’espace du Grenier vous accueillera pour un café, de la lecture, des jeux en attendant.

Le Grenier : 16 bis avenue de Toulouse – Castanet

Informations :

Le Grenier : 07 77 04 97 29 – ressources@legrenier.cafe

le Grenier réutilisation

©Le Grenier