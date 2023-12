Ecoutez des contes Le Grenier Castanet-Tolosan, 13 janvier 2024, Castanet-Tolosan.

Ecoutez des contes Samedi 13 janvier 2024, 19h00 Le Grenier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T19:00:00+01:00 – 2024-01-13T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T19:00:00+01:00 – 2024-01-13T21:00:00+01:00

Venez écouter Margo

Tout le monde est d’accord pour dire que les contes s’adressent aux enfants….

Celles que l’on nomme « les grandes personnes » ont-elles gardé au fond d’elles-même leur petit enfant ? A-t-il grandi ou disparu ? Je crois qu’il est toujours là, quelque part… Il prend la place qu’on lui donne. Et vous, quelle place lui faites-vous ?

Entrée libre, bar ouvert dès 18h

Apporter votre repas, on vous prête vaisselle et micro-onde..

! pensez aux emballages et déchets, anticipez vos contenants

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Le Grenier culture

©Pauline Leboulanger