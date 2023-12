Lire et faire lire Le Grenier Castanet-Tolosan, 12 janvier 2024, Castanet-Tolosan.

Lire et faire lire Vendredi 12 janvier 2024, 15h00 Le Grenier Entrée libre

Début : 2024-01-12T15:00:00+01:00 – 2024-01-12T17:00:00+01:00

Lire et faire lire !

Vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire et vous avez du temps ? Proposez vos services à cette association qui organise des ateliers de lecture pour les enfants en période scolaire et hors scolaire afin de développer leur goût de la lecture, leur éveil culturel et artistique.

Créer des liens avec eux et valoriser les liens intergénérationnels et interculturels dans notre société.

Participer au développement de nouveaux temps de lecture, permettre de répondre aux demandes des équipes éducatives, d’ouvrir de nouveaux créneaux de lecture..

Venez rencontrer l’antenne de Castanet, vous renseigner, et pourquoi pas rejoindre l’équipe !

Plus d’info sur https://www.lireetfairelire.org/

Entrée libre au Grenier

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.lireetfairelire.org/ »}]

©Lire et faire lire