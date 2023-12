Ma vie bas carbone Le Grenier Castanet-Tolosan, 19 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Ma vie bas carbone Mardi 19 décembre, 19h00 Le Grenier Participation libre

L’atelier « Ma Vie Bas Carbone »

Connaître les ordres de grandeur essentiels et imaginer ensemble des actions nécessaires, possibles et désirables pour le climat.

Un atelier de 2h30 à 15 personnes max. pour bien échanger sur le sujet en compagnie de Carole l’intervenante qui nous guidera dans la pratique du jeux.

Age requis 14 ans. Nous ferons probablement une session enfant-ado, ultérieurement.

Nous devons réduire notre empreinte carbone à grande vitesse. Mais comment y arriver ? L’atelier Inventons nos vies bas carbone propose des réponses à partir d’un dispositif original, visuel, intuitif et low-tech. Ce temps fort en groupe nous amène à construire des solutions et des imaginaires positifs. Les cartes, intuitives et visuelles, permettent en peu de temps de découvrir les ordres de grandeur liés aux réalités du quotidien (alimentation, transport, logement…).

Vous pouvez apporter de quoi grignoter juste avant ou pendant, pensez à la réduction des emballages Nous avons de la vaisselle et de quoi faire chauffer si besoin.

Rappel : le Grenier est ouvert toute la journée et en mode « bar » dès 18h.

Réservation obligatoire, 15 personnes max. (5 pers. minimum)

Vous pouvez aussi envoyer un mail, un sms ou passer au Grenier on prendra votre inscription.

Prix libre mais nécessaire pour soutenir le Grenier

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T19:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:30:00+01:00

©le Grenier