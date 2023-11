Karoké & Soupe Le Grenier Castanet-Tolosan, 1 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Karoké & Soupe Vendredi 1 décembre, 19h00 Le Grenier Entrée libre

Moustache & Soupe !

Soirée Karaoké,

« Tu aimes chanter ? Tu aimes la soupe ? Tu as une moustache !?!

Alors cette soirée est TA soirée : viens chanter en Karaoké sous la boule à facettes avec ta moustache et ta perruque (postiche fourni si besoin) et gagne un bol de soupe ! »

Si tu ne chante pas, ~3 ou 4 € le bol de soupe maison.

Bar ouvert dès 18h mais aussi toute la journée puisque c’est vendredi !

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

Le Grenier famille

©Lionel