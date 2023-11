« J’irai chanter du Brahms dans un supermarché » Le Grenier Castanet-Tolosan, 25 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

« J’irai chanter du Brahms dans un supermarché »

Seul en scène de et par Serge Mascaro

Au Grenier, le samedi 25 novembre à 20h

Théodore est sur le point de décrocher un poste prestigieux. Pourtant, en ce jour qui devait être la consécration de sa carrière, la vie vient ébranler ses certitudes… il se débat comme un beau diable, souvent avec maladresse, mais toujours avec panache !

L’effondrement de Théodore interpelle le public sur tous les fronts : famille, amour, travail, développement personnel… Comment vivre pleinement son humanité à notre époque ?

Est-ce une tragédie ? Une comédie ? Une farce ? C’est aux spectateurs de se positionner !

Le spectacle sera suivi d’un échange possible, un moment convivial avec le public…

Restauration sur place par un camion-miam, à suivre…

Réservation conseillée – 25 places

Le bar sera ouvert de 18h à 20h.

Prix libre, minimume conseillé 4€

Durée : 1h à 1h30

Publics : à partir de 15 ans

Auteur et comédien, Serge Mascaro/Jestère : gourmand de théâtre classique et d’éducation somatique, curieux de logistique industrielle et de développement personnel, Jestère arpente un chemin joyeusement éclectique.

Au sein de nombreuses troupes, il a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre, dont neuf qu’il a écrites.

Pour ce projet, il a pris le parti de jouer lui-même ce texte qui lui tient particulièrement à coeur. Il a également assuré la mise en scène et créé le décor.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

