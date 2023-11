Comité de pilotage Sicoval du Sol Violette Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Comité de pilotage Sicoval du Sol Violette Le Grenier Castanet-Tolosan, 23 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Comité de pilotage Sicoval du Sol Violette Jeudi 23 novembre, 12h00 Le Grenier Entrée libre Jeudi 23 novembre à midi au Grenier, réunion du CoPil (comité de pilotage) de l’association où on discute des prochaines actions pour le développement de la monnaie sur le territoire du Sicoval. Tout le monde est bienvenue ! Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

