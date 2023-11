Autopsie d’une poubelle de tri ! Le Grenier Castanet-Tolosan, 22 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Autopsie d’une poubelle de tri ! Mercredi 22 novembre, 19h00 Le Grenier Entrée libre

Autopsie d’une poubelle de tri !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ! (du 18 au 26 novembre) Zéro Waste Toulouse nous propose un atelier ludique et participatif autour des alternatives aux emballages jetables.

Atelier de 2h ouvert à 10 personnes.

Nous nous retrouvons autour d’une poubelle, fictive, de tri et tentons ensemble d’identifier les marges de manœuvres qui existent pour réduire notre consommation d’emballages.

Echanger sur les différents emballages qui débordent de nos poubelles de tri pour partager vos astuces et alternatives aux emballages jetables et découvrir les solutions durables locales qui sont à notre disposition pour réduire le volume et le poids de cette poubelle et réduire les gaspillages de ressources qui sont liés à la production des emballages jetables.

Alors on se retrouve au Grenier pour faire le tri dans tout ça ?

Participation libre en conscience.

Attention 10 places > réservation obligatoire

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/atelier-autopsie-poubelle »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/atelier-autopsie-poubelle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

le Grenier Zéro Waste

©Zéro Waste